WeWork, dichiarato il fallimento in Canada e negli Stati Uniti

Economia

Chiusura Silicon Valley Bank, quali sono le altre banche a rischio

Si esclude un contagio diffuso ma diverse banche regionali statunitensi restano deboli. Un’analisi di Jp Morgan cita alcuni istituti che stanno perdendo in Borsa, tra cui First Republic Bank (che però oggi si è ripresa facendo segnare un grosso rialzo) e Citizens Financial Group. Moody's invece è pronta a declassare 6 istituti, dalla Western Alliance Bancorp alla Intrust Financial

Dopo la chiusura della Silicon Valley Bank e della Signature Bank, sono cresciuti i timori per un contagio che possa coinvolgere altri istituti. Sebbene gli analisti escludano un effetto a catena, diverse banche regionali statunitensi restano deboli sui mercati e stanno perdendo notevolmente in Borsa. Ecco quali sono i più a rischio

Un’analisi di Jp Morgan cita alcuni istituti che stanno perdendo molto in Borsa, Ci sono Citizens Financial Group, PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorporation e Comerica. C'è anche First Republic Bank, che dopo il tonfo di lunedì oggi sta invece facendo segnare un grande rimbalzo a Wall Street