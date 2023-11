Scozia, la pecora più sola al mondo salvata grazie a raccolta firme

La storia è stata raccontata al Resto del Carlino da Edoardo L'Astorina, imprenditore informatico modenese che dal 2007 vive a Londra. L'uomo ha lanciato una petizione su Change.org per far salvare l'animale, chiamato Fiona, "imprigionato" su uno scoglio nei fiordi del Cromarty Firth, a Nord di Inverness. In pochi giorni un gruppo di cittadini locali si sono organizzati e sabato sono andati a prenderla

Edoardo L'Astorina, imprenditore modenese nel settore informatico che vive a Londra dal 2007, ha recentemente avviato una petizione su Change.org con cui, in soli quattro giorni e grazie alle 25.000 firme raccolte, è riuscito a ottenere il salvataggio di "Fiona", una pecora nota online come la più solitaria del mondo. L'animale, infatti, da due anni si trovava prigioniero su uno scoglio nei fiordi scozzesi del Cromarty Firth, a Nord di Inverness. La storia è stata riportata da "Il Resto del Carlino".

L'Astorina: "Abbiamo aperto una petizione su Change.org"

È stato lo stesso imprenditore a raccontare la vicenda. "Controllando le notizie su Google - ha spiegato L'Astorina - sabato scorso, da appassionato di animali, mi sono imbattuto in quella di una pecora intrappolata in una remota baia della Scozia. Io e la mia ragazza abbiamo immediatamente aperto una petizione su Change.org e al contempo ho chiamato i giornalisti che si erano occupati anche marginalmente della notizia. In molti mi hanno risposto e hanno condiviso la petizione: ad esempio tabloid come Daily Star o Daily Mail. Nella prima notte eravamo a due firme la mia e quella della mia ragazza".