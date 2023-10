Cina, Forze Armate: "Indipendenza Taiwan non sarà mai permessa"

"Alcuni Paesi creano deliberatamente disordine"

Taiwan "è al centro degli interessi fondamentali della Cina. Non importa chi tenta di separarla dalla Cina in qualsiasi forma, l'esercito cinese non sarà mai d'accordo e non mostrerà mai clemenza", ha assicurato Zhang, aprendo i lavori del forum presentato come la risposta all'annuale Shangri-La Dialogue di Singapore, senza un capo della difesa in carica dopo il licenziamento in tronco della scorsa settimana del ministro Li Shangfu, senza alcuna spiegazione. "Oggi, guardando il mondo, i problemi legati ai punti caldi emergono uno dopo l'altro. Il dolore della guerra, del caos, dei disordini e della perdita di vite umane sono costantemente presenti", ha aggiunto il numero due delle forze armate cinesi, secondo cui "alcuni Paesi, per paura che il mondo possa stabilizzarsi, creano deliberatamente disordini, interferiscono nelle questioni regionali, interferiscono negli affari interni di altri Paesi e istigano rivoluzioni colorate".