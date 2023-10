Usa Weekly News, il messaggio di Biden a Hamas: liberate gli ostaggi

6/14

Biden a nuovo Speaker - Joe Biden ha chiesto al nuovo Speaker della Camera Mike Johnson di agire rapidamente per approvare gli aiuti militari per Israele e Ucraina. “Dobbiamo muoverci per affrontare le nostre esigenze di sicurezza nazionale ed evitare uno stop in 22 giorni”, ha detto Biden congratulandosi con Johnson per la sua elezione dopo settimane di stallo. “Anche se abbiamo disaccordi importanti, ci dovrebbe essere uno sforzo reciproco per trovare un terreno comune dovunque possiamo. Questo è un momento per tutti noi di agire in modo responsabile”