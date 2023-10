"Non possiamo garantire la sicurezza dei giornalisti che operano nella Striscia di Gaza". È secco il monito lanciato dall'esercito israeliano ai giornalisti impegnati a seguire il conflitto mediorientale, anche e soprattutto a spese della propria vita. In una lettera alle due agenzie di stampa internazionali Reuters e France Presse, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che stanno "prendendo di mira tutte le attività militari di Hamas in tutta Gaza", aggiungendo che la fazione palestinese ha deliberatamente effettuato operazioni militari "nelle vicinanze di giornalisti e civili". Nella lettera di cui riferisce il Guardian, l'esercito di Israele ha osservato che i suoi attacchi ad alta intensità contro obiettivi di Hamas potrebbero causare danni agli edifici circostanti e che i razzi del movimento terrorista che guida la Striscia potrebbero anche esplodere e uccidere persone all'interno di Gaza.