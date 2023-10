Guerra Israele-Hamas, in vari Paesi manifestazioni per la pace. FOTO

A New York sono state arrestate centinaia di persone che avevano aderito a un sit in organizzato da un'associazione ebraica pacifista. Protestavano contro le bombe israeliane di Gaza. A Londra la comunità ebraica ha ricordato gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Oggi atteso un corteo con 100mila persone in solidarietà agli abitanti della Striscia. Mobilitazione in partenza - sempre oggi - anche a Roma