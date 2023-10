Usa, morto Robert Card: era il killer della strage nel Maine

Mondo

L’uomo, identificato come il 40enne Robert Card, ha aperto il fuoco con un fucile stile AR-15 in due diversi locali della città di Lewiston ed è in fuga. Secondo quanto si è appreso avrebbe problemi mentali e sarebbe rimasto da poco disoccupato. Ai residenti è stato ordinato di restare in casa e chiudersi dentro perché l'aggressore è 'armato e pericoloso'. La Contea di Androscoggin è attualmente in lockdown: lo riporta il Portland Press Herald