La polizia ha identificato il 40enne come l’autore della strage avvenuta a Lewiston. Si tratta di un ex istruttore d'armi affiliato all’esercito nei riservisti. Quest’estate sarebbe stato ricoverato alcune settimane per problemi mentali e avrebbe poi perso il lavoro. Secondo alcuni media locali, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente, l’uomo avrebbe precedenti per aggressione