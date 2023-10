Un'intensa caccia all'uomo è in corso nel Maine, negli Stati Uniti, dopo che almeno 18 persone sono rimaste uccise e decine ferite in due sparatorie. Secondo la polizia di Lewiston un uomo, poi identificato come Robert Card, 40enne riservista dell'esercito ed esperto di armi, ha aperto il fuoco intorno alle 19 locali di ieri prima nello Sparetime Recreation, una pista da bowling su Mollison Way e poi allo Schemengees Bar & Grille Restaurant su Lincoln Street. Lewiston si trova a circa 36 miglia a nord di Portland ed è la seconda città più grande dello stato. Un politico che ha parlato con la CNN ha detto che il bilancio delle vittime potrebbe arrivare fino a 22. "Le persone che hanno perso la vita sono 18 e i feriti 13". Questa la conferma arrivata dalla governatrice del Maine, Janet Mills, nel corso di una conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria e sulla caccia all'uomo in corso da ore, ancora senza risultati.

L'intervento di Joe Biden

Intanto il presidente americano, Joe Biden, è intervenuto per condannare la tragica sparatoria e ha esortato il Congresso Usa ad approvare una messa al bando delle armi d'assalto.