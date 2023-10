Hamas: ricevuta lista di ostaggi russi, siamo pronti a rilasciarli

Accordo con Mosca per la liberazione di prigionieri di origine russa, come confermato da Musa Abu Marzouk, membro di Hamas responsabile delle relazioni con l'estero: "Da parte russa abbiamo ricevuto una lista di cittadini che hanno la doppia cittadinanza. Siamo molto attenti a questa lista e la gestiremo con attenzione perché guardiamo alla Russia come al nostro più caro amico"

L'accordo Mosca-Hamas

"Da parte russa abbiamo ricevuto una lista di cittadini che hanno la doppia cittadinanza. Siamo molto attenti a questa lista e la gestiremo con attenzione perché guardiamo alla Russia come al nostro più caro amico", ha dichiarato. Secondo Marzouk, la lista contiene in totale otto nomi che Hamas sta trattando "come ospiti" e ha aggiunto che "non appena li troveremo li rilasceremo".