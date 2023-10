Uk, Boris Johnson diventa anchorman per la tv di destra Gb News

L'annuncio è stato dato dallo stesso ex premier in un video promozionale pubblicato su X (ex Twitter) dal canale all news: "Sono entusiasta nel dire che presto mi unirò a voi su Gb News"

Caduto in disgrazia sulla scena politica del Regno Unito, l'ex premier conservatore Boris Johnson rilancia comunque la sua presenza pubblica, diventando un nuovo volto televisivo di Gb News, emittente di riferimento della destra brexiter. È stato lui stesso in un video promozionale pubblicato su X (ex Twitter) dal canale all news a dare l'annuncio: "Sono entusiasta nel dire che presto mi unirò a voi su Gb News". L'ex leader Tory, che lavorerà come anchorman e commentatore, ha già indicato di cosa si occuperà: "Darò a questo straordinario, nuovo canale televisivo le mie opinioni schiette su tutto, dalla Russia alla Cina, alla guerra in Ucraina, a come affrontiamo tutte queste sfide, alle enormi opportunità che ci attendono, perché credo che i giorni migliori devono ancora arrivare".

Nessun dettaglio sui compensi

Nel breve filmato BoJo appare entusiasta e pronto a iniziare la nuova sfida con toni molto più da politico che da giornalista televisivo, con tanto di riferimento finale al ruolo globale del Regno Unito, anche a costo di mettere potenzialmente in imbarazzo il governo del suo successore conservatore Rishi Sunak, che considera una sorta di traditore e fra i responsabili della sua caduta. Non è ancora chiaro quanto guadagnerà per Gb News, ma di solito Johnson ottiene contratti molto ricchi: secondo indiscrezioni la sua collaborazione col Daily Mail come editorialista gli ha fruttato un milione di sterline.

Canale all news filo-Brexit

Soldi che si aggiungono ai guadagni milionari percepiti come autore di libri, consulente e conferenziere internazionale. La scelta di Gb News non appare casuale: l'emittente è nata come un canale all news filo-Brexit e dà già spazio a vari altri politici ed ex politici soprattutto della destra britannica. Spesso coinvolta in controversie, di recente è finita al centro di uno scandalo sessismo, per le dichiarazioni pronunciate a margine di un talk show nei confronti della giornalista liberal Ava Evans, evocata in sua assenza, che si è concluso col licenziamento formale di due commentatori, Laurence Fox e Calvin Robinson. Ma Gb News negli ultimi mesi ha anche visto una impennata di ascolti dopo un inizio difficile nel 2021.