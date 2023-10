Il neoeletto ha ricevuto 220 voti. "Ora torniamo a lavorare - ha scritto subito su X - mi assicurerò che l'azione della Camera si traduca in risultati". Biden: la vittoria di un trumpiano "non mi preoccupa" ascolta articolo

Il repubblicano Mike Johnson è il nuovo Speaker della camera. Dopo i tentativi falliti di Steve Scalise, Jim Jordan e Tom Emmert, i conservatori riescono così a sostituire Kevin McCarthy. "Ora torniamo a lavorare", ha commentato subito Johnson in un post su X. "Mi assicurerò - ha aggiunto - che l'azione della camera si traduca in risultati e riporterà fiducia in questa istituzione".

Chi è il nuovo Speaker Johnson ha ottenuto 220 voti, con i repubblicani che hanno votato compatti dietro il loro candidato. Cristiano evangelico che ha votato a favore di un divieto a livello nazionale dell'aborto, Johnson si è opposto anche al riconoscimento federale delle coppie dello stesso sesso e da tempo si oppone all'invito di aiuti all'Ucraina. Alleato di Donald Trump, Johnson è un ultra conservatore la cui elezione rischia si spostare ancora più a destra il partito repubblicano.

Le priorità del nuovo Speaker Il neoeletto Speaker Mike Johnson ha già comunicato che la Camera Usa voterà nelle prossime ore una risoluzione su Israele. Il repubblicano ha poi sottolineato anche la necessità di agire sulla crisi al confine con il Messico, che il "Senato e la Casa Bianca non possono più ignorare". Johnson identifica fra le sue priorità anche una stretta sulle spese in modo da cercare di riportare i conti pubblici su una traiettoria sostenibile. per questo obiettivo, Johnson annuncia la creazione di una commissione bipartisan sul debito. approfondimento Biden: "Non ho chiesto a Israele di rinviare l'invasione"

Biden: "Non mi preoccupa" la vittoria di un trumpiano Il presidente Usa Joe Biden dice di "non essere preoccupato" che il nuovo speaker della Camera, il trumpiano Mike Johnson, possa tentare di ribaltare il risultato delle elezioni del 2024. "Proprio come non ero preoccupato che l'ultimo tizio (Donald Trump, ndr) sarebbe stato in grado di ribaltare le elezioni... Io la Costituzione la conosco", ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Biden ha poi esortato il nuovo speaker a "muoversi rapidamente" sugli aiuti a Israele e Ucraina.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie