L'uomo è stato catturato in un albergo del quartiere di Anderlecht, secondo quanto riferito dalla polizia di Bruxelles-Midi. Nella giornata di ieri aveva dichiarato a un ufficio dell'Agenzia federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo la propria intenzione di "morire martire facendosi esplodere"

Un giovane palestinese ricercato in tutto il Belgio per aver minacciato di compiere un attentato suicida è stato arrestato a Bruxelles, in un albergo del quartiere di Anderlecht. Lo riferisce la polizia di Bruxelles-Midi, secondo quanto riportato dai media locali.