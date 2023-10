Mondo

Ankara, Il Cairo e Doha mantengono canali aperti con Hamas da un lato, interessi comuni e dialogo con lo Stato ebraico dall'altro. La Turchia per via dell’equilibrismo di Erdogan, l’Egitto per la sua posizione geografica e il Qatar perché ospita sia CentCom statunitense (quindi pro-Israele) sia l'ufficio politico di Hamas