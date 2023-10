Cina, rimosso il ministro della Difesa Li Shangfu

Il ministro della difesa cinese, Li Shangfu, in carica da marzo, è stato "rimosso" dal suo incarico. Lo ha riferito la televisione di stato CCTV, citando una decisione del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo. L'emittente non ha fornito alcuna motivazione per il licenziamento e non ha indicato alcun nome per il suo successore. La sua ultima apparizione pubblica risale al 29 agosto. Li Shangfu aveva visitato Russia e Bielorussia poche settimane prima, a metà agosto.



La lotta alla corruzione

Il generale sanzionato dagli Usa in relazione all'acquisto di armamenti russi sembra essere l'ultimo colpito dalle purghe di Xi Jinping, al potere dal 2012, che ha promosso un percorso deciso di centralizzazione del potere e fatto della lotta alla corruzione il suo cavallo di battaglia. Li era stato nominato per l'incarico lo scorso marzo, come l'ormai ex collega degli Esteri, Qin Gang, silurato a luglio. Entrambi oggi - ha riferito il China Daily sulla base di una decisione adottata dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo - sono stati destituiti come consiglieri di Stato, ruolo più importante dell'incarico di ministro.