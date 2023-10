Il racconto della prigionia

La donna, rilasciata insieme al 75enne Nurit Yitzhak Cooper, si trova ora in Israele con i suoi familiari ma non con il marito, che è ancora ostaggio a Gaza. "Sono dilagati nel kibbutz facendo saltare la recinzione elettronica che è costata 2 miliardi e mezzo di shekel e non è servita a nulla. Poi mi hanno messo su una motocicletta e hanno volato attraverso i campi", ha raccontato Lifshitz, che è stata un’attivista pacifista per tutta la vita. Lungo il percorso, ha raccontato la donna parlando con i giornalisti su una sedia a rotelle, è stata picchiata con dei bastoni. "Non mi hanno rotto le costole ma mi hanno ferita gravemente, rendendomi difficile respirare. I terroristi hanno preso il mio orologio e i miei gioielli". Una volta arrivati a Gaza è stata portata all'ingresso di una rete di tunnel, descritto da Lifshitz come “una ragnatela dove ha dovuto camminare per chilometri", lungo dei cunicoli sotterranei con pavimenti bagnati. Al termine del percorso, durato 2-3 ore, hanno raggiunto una grande sala dove erano radunati altri 25 ostaggi. "Ci hanno detto che credono nel Corano e che non ci avrebbero fatto del male, che ci avrebbero assicurato le stesse condizioni che hanno loro nei tunnel". Lei e altri quattro ostaggi del kibbutz hanno condiviso la stessa camera sotterranea. "Ad un certo punto è arrivato un medico e gli ostaggi sono stati messi sui materassi", ha spiegato Lifschitz. Il dottore veniva ogni due giorni e organizzava le medicine. "Il trattamento che ci hanno riservato è stato buono. Hanno pulito i bagni, non noi. Avevano paura del contagio". Con i rapitori non hanno parlato di politica: "Gli abbiamo detto niente politica e non abbiamo risposto alle loro domande. E loro hanno parlato di ogni sorta di cosa", ha raccontato l’anziana signora.