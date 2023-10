Reddit pubblica video di pitone gigante catturato in India: è virale

Nelle riprese un enorme pitone reticolato (Python reticulatus) tenuto legato in un capanno all’interno di un villaggio in India. Secondo gli esperti, l’animale potrebbe aver mangiato una capra o persino una mucca. Si tratta di una delle specie di serpenti più grossi al mondo

E’ diventato virale, sul web, il video che ritrae un enorme pitone reticolato (Python reticulatus) tenuto legato in un capanno all’interno di un villaggio in India. Ad averlo condiviso è stato un utente su Reddit , social di news dove coloro che sono registrati possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali.

L'abuso sugli animali

Come confermato anche dal professor Bryan Fry, esperto dell'Università del Queensland, l’enorme serpente appartiene alla specie del “pitone reticolato” ed è stato descritto come “non velenoso”. L’animale, nel breve video diffusosi sul web, è inquadrato mentre cerca di divincolarsi da una corda che lo tiene legato senza consentirgli di muoversi. Fry, per questo motivo, ha detto di essere “rattristato dall’abuso che viene perpetrato sugli animali”.

Una tra le specie di serpenti più grandi al mondo

I pitoni reticolati, sottolineano gli esperti, sono alcuni tra i serpenti più grandi mai trovati in India e tra i più grandi al mondo in assoluto. Secondo Kane Durrant, direttore di Wild Conservation, possono raggiungere una lunghezza totale di circa 8 metri. “Non sono del tutto rari nel Sud-est asiatico, ma hanno subìto un declino a causa delle pressioni antropiche”, ha spiegato l’esperto a news.com.au. “Il video ritrae una situazione non isolata in questa parte del mondo poiché i serpenti vengono spesso perseguitati per la loro pelle e la loro carne, nonché uccisi per paura che il bestiame o anche le persone possano venire attaccate se il serpente gigante viene lasciato in vita”. Osservando il video, secondo Durrant, è molto probabile che il pitone possa aver mangiato una capra o persino una mucca.