Australia, fa surf con un pitone al collo: multato. Video

Circa 1400 euro di sanzione per Higor Fiuza, che lo scorso 5 settembre si era ripreso mentre cavalcava le onde con Shiva, il suo pitone, al collo sulla spiaggia della Gold Cost. Il permesso per detenere questo tipo di animali prevede che non possa essere portato via dal suo habitat naturale

Multato di 2.322 dollari australiani (circa 1400 euro), per aver portato il suo pitone a surfare. E' successo in Australia, ed esattamente sulla spiaggia della Gold Coast nel Queensland, dove Higor Fiuza è stato sanzionato dalle autorità perché si è filmato mentre cavalcava l'onda con il suo serpente vivo al collo. L'uomo è stato multato per aver violato le prescrizioni contenute nel permesso per possedere un serpente. Nel video (pubblicato da Simon Peters via Storyful ) Fiuza compare su una tavola di surf con il serpente, un 'Morelia Bredli' di tre anni chiamato Shiva, arrotolato intorno al collo, mentre pratica il surf.

Perché la multa?

In Australia il permesso per detenere questo tipo di animali prevede che il serprente, in questo caso, non possa essere portato via dal suo habitat naturale, in quanto lo spostamento può provocare stress e comportamenti imprevedibili.

I serpenti sono animali a sangue freddo e solitamente i rettili, sebbene siano capaci di nuotare, evitano il contatto con l'acqua. Il surfista Fiuza ha riferito di aver portato diverse volte a "surfare" il suo Shiva che, secondo il proprietario, ama il contatto con l'acqua e il brivido dell'onda. Nonostante tutto questo l'uomo non ha potuto provare di non aver alterato il suo stato di benessere naturale ed è quindi stato multato.