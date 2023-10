Iran, condannate giornaliste che seguirono caso morte Mahsa Amini

Elaheh Mohammadi e Niloufar Hamedi dovranno scontare 12 e 13 anni di carcere per cooperazione con il governo ostile degli Stati Uniti. Raccontarono la storia della giovane curda morta dopo essere stata fermata dalla polizia perché non indossava correttamente il velo

In Iran, sono state condannate a vari anni di prigione le due giornaliste iraniane, da mesi in carcere per aver contribuito a rivelare al mondo il caso di Masha Amini, la giovane curda morta dopo esser stata fermata dalla polizia della morale perché non indossava correttamente il velo. Elaheh Mohammadi 36 anni, giornalista di Ham Mihan e Niloufar Hamedi 31 anni, fotografa del quotidiano Shargh sono state condannate rispettivamente a 12 e 13 anni di carcere per "cooperazione con il governo ostile" degli Stati Uniti e per altri due crimini. Le due donne sono detenute dal settembre 2022 nella prigione di Evin a Teheran -secondo i famigliari, tenute in isolamento- e i loro processi erano iniziati a maggio.

Le due reporter dovranno scontare la pena più lunga, sette anni nel caso di Hamedi e sei anni in quello di Mohammadi inoltre, per due anni non potranno lavorare per i media, affiliarsi a partiti politici e di utilizzare i social media. Il verdetto può essere impugnato entro 20 giorni.