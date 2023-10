Salamanca, la storia di una bimba di due anni cresciuta in ospedale

Ricoverata in terapia intensiva, non è più uscita dalla struttura sanitaria e ora i medici sono la sua famiglia. Dopo che la sua situazione di salute è migliorata, la priorità è trovare qualcuno che la adotti o un centro dove possa vivere normalmente

In città è ormai conosciuta come "la bambina dell'ospedale". La terapia intensiva pediatrica dell'Ospedale di Salamanca in Spagna è diventata la sua casa, i medici e gli infermieri la sua famiglia. È la storia di una bambina di soli due anni, abbandonata dalla famiglia, la cui tutela è affidata alla Giunta regionale locale. La piccola arrivò in ospedale quando aveva solo pochi mesi, in terapia intensiva per curare una malattia respiratoria cronica. E ancora oggi vive lì. "È la figlia del nostro Ospedale. Noi ormai siamo la sua famiglia", spiega il primario di pediatria Eduardo Consuegra.