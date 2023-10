Ferrari Gala a New York, un successo oltre ogni aspettativa

La casa di Maranello raccoglie 7 milioni di dollari in un’asta benefica rivolta ad iniziative legate all’istruzione. Otto lotti, andati a ruba, per un incasso andato oltre le più rosee aspettative ascolta articolo

La Ferrari ha omaggiato New York con una mostra di tre giorni presso gli Hudson Yards Public Square and Gardens, culminata con una esclusiva asta benefica a ulteriore testimonianza del significativo impegno a lungo termine della casa di Maranello a sostegno dell'istruzione. Il successo dell’iniziativa si deve principalmente alla grande comunità Ferrari che in ogni angolo del mondo risponde sempre in modo repentino e generoso per contribuire alle attività filantropiche dell’azienda.

La Ferrari 812 Competizione Tailor Made

Protagonista della serata, la Ferrari 812 Competizione Tailor Made I lotti andati all’asta, dalle Sports Cars alle vetture da competizione, alle collezioni lifestyle, sono stati venduti all'incanto durante l’evento nel quale a brillare in modo particolare è stata una Ferrari 812 Competizione Tailor Made. Il design della vettura, uno dei 999 esemplari costruiti, si caratterizza per le scritte fatte a mano e ispirate ai disegni di Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer. Il risultato è un intreccio di dimensioni che fanno del pluripremiato modello a motore V12, una special tra le serie speciali Ferrari. Un’auto unica nel suo genere che ha catturato l’attenzione e attirato un numero enorme di offerte, raggiungendo la considerevole cifra finale di 5,1 milioni di dollari. Anche altri oggetti, come il modello in scala Amalgam della 812 Competizione, la Montblanc Stilema SP3, un accessorio lifestyle creato in una sola unità e un'esperienza unica di Formula 1, hanno superato le stime attese. leggi anche Ferrari, il nuovo poster del film con Adam Driver

Charles Leclerc, John Legend, John Elkann e Carlos Sainz

John Elkann: "Passione clienti e storia Ferrari sono impareggiabili" I fondi raccolti saranno utilizzati a scopo benefico nel campo dell’istruzione, percorso iniziato dallo stesso Enzo Ferrari che esattamente 60 anni fa si fece promotore della fondazione dell’Istituto Superiore “Alfredo Ferrari” di Maranello. “La serata di New York è stata molto speciale per la Ferrari e ha rafforzato il forte legame tra la nostra azienda e l'America”, ha dichiarato John Elkann, Chairman di Ferrari. “La passione dei nostri clienti, la loro conoscenza del Cavallino Rampante e della sua storia sono impareggiabili. Abbiamo molti valori in comune: l'amore per l'innovazione, la volontà di progresso e lo spirito di competizione. Ci unisce inoltre il senso di comunità e la volontà di condividere i nostri successi restituendo qualcosa alla società.” leggi anche Ferrari, negli Stati Uniti sarà possibile acquistarle in criptovalute

The Vessel

L'evento si è sviluppato attorno a "The Vessel"

Al termine dell'asta John Legend, artista 12 volte vincitore di un Grammy, è stato protagonista di una esibizione dinanzi a clienti VIP e ospiti speciali, tra cui i piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Carlos Sainz. L'evento di New York si è sviluppato intorno a “The Vessel”, la struttura principale di 16 piani all’interno della piazza Hudson Yards. L'esposizione comprendeva 14 vetture Ferrari tra le più iconiche. Da una 166 MM del 1948, alla 499P, la Hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023. Nella sede del Ferrari Gala è stata esposta anche la leggendaria Ferrari 330 LM/250 GTO del 1962, auto unica, che sarà venduta all'asta da RM Sotheby's a New York il 13 novembre. Considerata dagli appassionati una delle automobili più rappresentative mai realizzate, questa è la prima 250 GTO a partecipare a un’asta pubblica dal 2018, quando una vettura simile, a Monterey, stabilì il record mondiale d’incasso con 48,4 milioni di dollari. approfondimento Auto elettriche, 10 fake news: dalle batterie ai costi di ricarica