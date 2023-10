Ferrari, negli Stati Uniti sarà possibile acquistarle in criptovalute

Economia

La Commissione europea ha presentato il quadro giuridico. Sarà la Bce a deciderne l'adozione effettiva, in ogni caso ci vorranno almeno 4-5 anni. La nuova moneta unica digitale, emessa da Francoforte, affiancherà l'euro in contanti e non lo sostituirà. Saranno quindi garantiti i pagamenti in contanti. Svelato anche un altro progetto legislativo che punta a confermare l'euro come unica moneta con corso legale