Guerra Medioriente, Portavoce IDF a Sky TG24: "Non pensiamo a tregua"

Quest'oggi è intervenuto ai microfoni di Sky TG24 il portavoce delle forze di difesa israeliane, ribadendo la volontà di combattere Hamas: “Il governo di Israele ha deciso di distruggere le capacità, non solo militari, di Hamas. Abbiamo portato avanti tre componenti fondamentali: il controllo dell'area di confine per assicurarsi non ci siano terroristi nei nostri confini, poi abbiamo costruito barriera fisica per impedire l’ingresso ai terroristi nei nostri territori. Il terzo pilastro, lo stadio in cui siamo oggi, si tratta dell’offensiva aerea nella striscia di Gaza, soprattutto nell'hub dove si concentrano le forze di Hamas. L’obiettivo è distruggere Hamas come istituzione e organizzazione in grado di associare vari sistemi, secondo noi questa prospettiva è il focus della nostra missione. Spero ce la faremo, il governo non ci ha dato limiti temporali, penso sia un'operazione lunga, con tante difficoltà, sarà un’operazione sia aerea che attraverso terra, senza dimenticare l’aspetto umanitario. Una cosa è chiara, Hamas non sarà in grado di utilizzare striscia di Gaza per uccidere e macellare degli israeliani, questo non sarà permesso, il mondo deve sostenere Israele”. (LIVE GUERRA ISRAELE-HAMAS)