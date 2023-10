Post pro-Hamas di Mia Khalifa, Playboy scarica l'ex pornostar libanese

L'ex pornostar libanese, Mia Khalifa, è finita nella bufera per alcuni post pro-Hamas. Nei giorni scorsi la storica rivista Playboy ha deciso di terminare la collaborazione con l'attrice, naturalizzata americana, per quelli che vengono definiti "disgustosi e riprovevoli" commenti per celebrare gli attacchi di Hamas in Israele e "l'uccisione di uomini, donne e bambini innocenti". "In Playboy - si legge nella nota - incoraggiamo la libertà di espressione e il dibattito politico costruttivo, ma non abbiamo alcuna tolleranza nei confronti dell'incitamento all'odio". Per questo l'azienda ha deciso non solo di eliminare la pagina dedicata alla ex pornostar sul proprio sito, ma anche di annullare un podcast che era in lavorazione. (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKYTG24)