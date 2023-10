Spoglio in corso in Polonia dove ieri si è votato per le elezioni parlamentari. Secondo il sito della Commissione elettorale nazionale, a poco più di un quinto (22%) dello scrutinio il partito di governo nazionalista Diritto e Giustizia (Pis) era in testa col 40% dei voti per il Sejm, la Camera bassa del Parlamento polacco, davanti alla formazione filo-Ue Coalizione civica (Ko) col 26%. L'alleanza di centro-destra Terza via e quella socialdemocratica La Sinistra, entrambe intenzionate a coalizzarsi con la Ko di Donald Tusk, stavano raccogliendo rispettivamente il 14% e l'8% per un totale delle tre formazioni del 48%. Il partito di estrema destra Confederazione, che dichiara di non volersi coalizzare con alcun partito, aveva circa il 7%.