Polonia, seggi aperti per le elezioni parlamentari

La Polonia va oggi al voto per le elezioni parlamentari. I seggi sono stati aperti in tutto il Paese alle 7 e chiuderanno alle 21. Sono chiamati alle urne circa 29 milioni di elettori: la sfida dovrebbe essere soprattutto tra il partito sovranista "Diritto e Giustizia" (Pis) di Jarosław Kaczyński e l'alleanza europeista "Coalizione Civica" (Ko) di Donald Tusk. Ma decisivi, assicurano gli esperti, saranno un partito e due alleanze minori.

Le elezioni parlamentari in Polonia Con queste elezioni verranno eletti 460 deputati del Sejm, la camera bassa del Parlamento, e 100 senatori: rimarranno in carica per i prossimi quattro anni. Le urne chiudono alle 21 e poi sono previsti degli exit-poll (considerati, però, di incerta affidabilità). I risultati definitivi sono attesi per martedì. Dai sondaggi nessuno dei due partiti più quotati ha la maggioranza assoluta e potrebbe essere necessaria un'alleanza con i partiti minori. Osservatori come lo storico e politologo polacco Antoni Dudek non escludono uno stallo notevolmente lungo per il controllo del Sejm, la fondamentale Camera bassa del parlamento polacco. vedi anche Elezioni in Polonia, allarme bomba il giorno prima del voto a Varsavia

La situazione dei partiti Stando ai sondaggi, al primo posto dovrebbe confermarsi il partito conservatore e populista guidato da Kaczynski: gli attribuiscono un 33-36% delle intenzioni di voto, pur in forte calo rispetto al 43,6% del 2019. L'alleanza elettorale centrista ed europeista "Ko", dell'ex-presidente del Consiglio europeo Tusk, sarebbe seconda con una “forchetta” del 26-28%. Decisivo sarà, però, quanti seggi riuscirà a raccogliere "Confederazione", un partito di estrema destra, razzista, omofobo e intenzionato a tagliare gli aiuti militari all'Ucraina. Partito che, peraltro, nega di volersi alleare col Pis. Anche Kaczynski dice di non volerli ma - qualora gli bastassero pochi seggi in più per governare - alcuni osservatori prevedono che il potente leader proverà a convincere qualche transfuga. Tusk invece, vuole accordarsi - ed è ricambiato - con i partiti di due alleanze minori: quella neonata di centro-destra a parziale connotato agricolo "Terza Via" e la socialdemocratica, filo-Ue e progressista detta "La Sinistra". Nel complesso sistema elettorale polacco, i voti raccolti da partiti e alleanze che finiscono sotto le rispettive soglie di sbarramento del 5 e 8% vanno al vincitore, quindi probabilmente al Pis, rendendo difficili previsioni univoche. vedi anche Polonia, Holland regista di The Green Border al fianco dei migranti

Le posizioni in Europa Il Pis è alla ricerca del suo terzo, storico, mandato alla guida del Paese, dopo già otto anni al governo: otto anni in cui il partito è anche in attrito con l'Ue, fra l'altro per la politicizzazione della magistratura e l'asservimento dei media pubblici. Il Pis a Strasburgo siede nel gruppo Ecr, mentre Ko ha aderito al Ppe. I risultati di queste elezioni, quindi, diranno anche se il grande Paese dell'Europa orientale resterà arroccato nel conflittuale sovranismo di Jarosław Kaczyński o svolterà verso Bruxelles sotto la guida di Donald Tusk.