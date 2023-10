Elezioni in Polonia, allarme bomba il giorno prima del voto a Varsavia

Gli sfidanti

Il Pis rappresenta la destra nazionalista e a livello Ue siede nell'Ecr: è il principale partito dei Conservatori, accanto in prospettiva a Fratelli d'Italia, dopo l'uscita dei Tories britannici in seguito alla Brexit. Al potere dal 2015, secondo il capo dello European Council of Foreign Relations di Varsavia, Piotr Buras, il partito di Jaroslaw Kaczinsky si è reso responsabile di un "colpo di Stato contro l'ordine costituzionale liberale". Le riforme introdotte nel sistema giudiziario hanno portato il governo di Mateusz Morawiecki ai ferri corti con la Commissione Europea, fino al punto di mettere in dubbio la primazia del diritto Ue, fissata dai trattati che la Polonia ha sottoscritto aderendo all'Unione. La conflittualità tra Varsavia e Bruxelles è diminuita dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ma resta latente e la Polonia, pro Nato ma euro-critica, resta un osso duro per il consensus bruxellese, anche grazie all'asse con l'Ungheria di Viktor Orban.

In ogni caso, il Pis resta in testa nei sondaggi, secondo Politico.eu, intorno al 37%. Segue intorno al 30%, la Coalizione Civica (Koalicja Obywatelska, gruppo Ppe), il cui cuore è la Piattaforma Civica di Donald Tusk, che dopo la presidenza del Consiglio Europeo e del Ppe è tornato in patria per tentare di spodestare il Pis di Kaczinsky. I rapporti tra i due leader sono pessimi: il capo del Pis lo accusa di essere dietro la morte del fratello gemello in un incidente aereo il 10 aprile 2010 a Smolensk, in Russia. Potrebbero rivelarsi decisive le formazioni più piccole. Sono tre, tutte indicate tra il 9 e l'11%: Terza Via, che è un'alleanza tra il partito centrista Polonia 2050 e il Partito del Popolo Polacco, uno dei più antichi del Paese, dalla base contadina; Confederazione, un'alleanza di estremisti di destra contrari agli ebrei, agli omosessuali, alle tasse e all'Ue; la Nuova Sinistra, un raggruppamento di sei partiti di sinistra. E' attesa un'affluenza piuttosto alta, intorno al 70%, il che vorrebbe dire circa 20 mln di elettori alle urne. Il numero degli indecisi è elevato, specie nelle campagne, il che potrebbe indicare un'erosione della base del Pis.

Gli indecisi

Secondo Politico.eu, se gli indecisi si recheranno a votare in massa, aumenteranno le chance per Piattaforma Civica di formare una coalizione con Terza Via e la Nuova Sinistra. Viceversa, se staranno a casa, allora il Pis avrebbe maggiori possibilità di formare una coalizione con un singolo partner (anche se Confederazione, l'estrema destra) in passato ha detto di non volersi alleare con il Pis). Probabilmente dopo il voto seguiranno trattative per formare una coalizione di governo, se il Pis non dovesse riuscire a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi (nel 2019 ne aveva ottenuti 235 alla Dieta, su 460, con il 43,6%). Hanno diritto di votare circa 29 mln di polacchi, più un altro mezzo milione registrato all'estero. Si vota, dalle 7 di mattina alle 21, per rinnovare la Sejm, la Camera bassa del Parlamento polacco che conta 460 deputati, e il Senat, la Camera alta, che ha 100 senatori. I risultati dello spoglio sono attesi lunedì, al più tardi martedì, secondo una corrispondenza di Politico.eu da Varsavia. Le leggi elettorali sono differenti per le due Camere: per la Sejm, la Dieta, vale il proporzionale, con collegi plurinominali e delle soglie di sbarramento (8% per le coalizioni, 5% per i singoli partiti), mentre per il Senato sono in palio 100 collegi uninominali, in cui ogni partito può presentare un solo candidato.