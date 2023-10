Amsterdam, aumenta la tassa di soggiorno per turisti: 22 euro a notte

Diventerà la tassa più costosa d’Europa e la quarta più alta al mondo. L’aumento scatterà il prossimo anno, una decisione presa per contrastare il fenomeno dell’overtourism ascolta articolo

Dal 2024 Amsterdam aumenterà la tassa di soggiorno dal 7 al 12,5 per cento. Il prezzo finale dipenderà dal costo della camera in cui pernottano. “I turisti pagheranno in media 22 euro a notte di tasse invece dei 15 euro di prima, per una stanza che costa 175 euro a notte”, dichiara il vicesindaco Hester Van Buren. I crocieristi pagheranno invece 11 euro a persona, due euro in più rispetto alla tariffa precedente di 8 euro.

L’overtourism Sessantacinque milioni di euro. A tanto ammonterebbe il contributo derivante dall'aumento della tassa di soggiorno. Denaro che servirà per pagare i servizi locali. Ma non solo. Amsterdam è una delle prime città ad aver dovuto combattere i fenomeni degenerativi da turismo di massa. “Sarebbe positivo se l’elevata tassazione aiutasse a combattere il turismo eccessivo” commenta Van Buren. Si prevede che quest’anno Amsterdam accolga più di 20 milioni di visitatori. La città lagunare del nord Europa, che soffre di "overtourism" ormai da anni, sta cercando di limitare il numero di arrivi. In cantiere ci sono diversi progetti, come quello di introdurre un biglietto d’ingresso per i visitatori giornalieri. Una sorta di tassa comunale. approfondimento Gas, +50% sul mercato di Amsterdam. Ma cifre ancora lontane da 2022

La tassa più costosa d'Europa Si tratta dei valori più alti tra quelli praticati nel Vecchio Continente. La media delle tasse turistiche a Barcellona è di 2,25 euro. A Parigi si pagano mediamente 4 euro a notte a persona. A Venezia la tassa di soggiorno per alberghi, pensioni, case vacanza, villaggi turistici e campeggi spazia tra i pochi centesimi al giorno per i campeggi e i 5 euro per i 5 stelle in alta stagione. approfondimento Tassa di soggiorno in Italia, nel 2023 previsti 678 milioni di incassi