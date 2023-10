Dall'Ue all'Ucraina, perché le elezioni in Polonia sono importanti

Da una parte il partito da otto anni al governo, Diritto e Giustizia (PiS), favorito nei sondaggi, dall’altra Coalizione Civica con a capo l’ex Primo Ministro ed ex Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il risultato di queste Elezioni avrà un impatto anche sugli equilibri internazionali e ripercussioni forti in Europa e Ucraina.

La Polonia è sotto la lente di ingrandimento europea a causa delle continue e ripetute violazioni dello stato di diritto e della riforma della giustizia, costata a Varsavia diverse procedure di infrazione. Anche l’Italia guarda con interesse a queste elezioni: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni spera che il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki venga rieletto per un terzo mandato, nonostante le posizioni assunte durante i negoziati sul nuovo patto su migrazione e asilo. Ma soprattutto la Presidente Meloni guarda alle prossime elezioni europee: un buon posizionamento del suo partito Fratelli di Italia e solide e rinsaldate alleanze con i conservatori europei come nel caso della Polonia, darebbero più forza contrattuale all'esecutivo nelle trattative con la Ue sui dossier economici, ma anche su altre questioni centrali per l’Italia.