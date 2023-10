Addio alla poetessa americana Louise Gluck, Nobel nel 2020

Mondo

Dal 2 al 9 ottobre sono stati assegnati i prestigiosi premi in 6 categorie. Il Nobel per la Medicina è andato a Katalin Karikò e Drew Weissman, quello per la Fisica a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier, quello per la Chimica a Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov. Il riconoscimento per la Letteratura è stato dato al norvegese Jon Fosse, quello per la Pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi. Infine il premio per l’Economia è stato attribuito a Claudia Goldin