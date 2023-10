Fumetti, è morto Keith Giffen: fu co-creatore di Lobo

Il lancio di Justice League International nel 1987 ha fatto conoscere ai fan il senso dell'umorismo sovversivo e sarcastico di Giffen scompraso all'età di 70 anni a causa di un ictus ascolta articolo

Il fumettista statunitense Keith Giffen, a lungo attivo con testi e disegni di albi supereroistici, che ha co-creato personaggi popolari come Lobo e lavorato per le serie della Dc Comics 'Legion of Super-Heroes' e 3Justice League International', è morto all'età di 70 anni. La sua famiglia ha annunciato la morte sui social attraverso un post sardonico scritto da Giffen: "Ho detto loro che ero malato... Qualsiasi cosa pur di non andare al New York Comic Con, grazie", aggiungendo "Bwah ha ha ha ha". La causa del decesso è stata attribuita a un ictus.

Chi era Keith Giffen Giffen è conosciuto soprattutto per i suoi cicli di storie sull'albo della Legione dei Supereroi negli anni Ottanta e Novanta (di cui ha curato le illustrazioni e in seguito anche i testi), nonché per essere il co-creatore del mercenario alieno Lobo (con Roger Slifer), dell'irriverente Ambush Bug (con Paul Kupperberg) e della versione internazionale e umoristica della Justice League International alla fine degli anni Ottanta (che ha poi rivisitato nel 2003/2004 nella miniserie Formerly Known as the Justice League, chiamandoli "I Superamiconi").

I lavori del fumettista Il lancio di Justice League International nel 1987 ha fatto conoscere ai fan il senso dell'umorismo sovversivo e sarcastico di Giffen. Scritto insieme a J.M. DeMatteis e disegnato da Kevin Maguire, l'albo non temeva di sminuire o esaltare l'assurdità di personaggi come Batman, Lanterna Verde/Guy Gardner, Martian Manhunter e Shazam, ma anche di dare risalto a Fuoco e Ghiaccio (all'epoca chiamati rispettivamente Fiamma Verde e Fanciulla di Ghiaccio) e a Blue Beetle, un nuovo eroe entrato nella scuderia Dc Comics grazie all'acquisizione della Charlton Comics.Il fumetto fu un successo immediato, ottenendo nomination ai premi e dando vita a uno spinoff. Inoltre, ha dato vita a dinamiche caratteriali, come l'amicizia tra Blue Beetle e Booster Gold, nonché il famigerato pugno sferrato da Batman a Guy Gardner. Nel 2006 la Dc Comics ha ridefinito Blue Beetle, presentandolo come Jaime Reyes, uno studente liceale latino che si lega a una tuta con superpoteri di origine aliena. Giffen ha co-creato il personaggio con lo scrittore televisivo John Rogers e l'artista Cully Hamner e ha scritto le sue prime avventure. Il personaggio è stato protagonista di un film della Warner Bros. quest'estate, diventando il primo personaggio latino-centrico ad avere un ruolo così importante.