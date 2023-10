È stato condiviso in rete sui canali ufficiali di Netflix un video che preannuncia ciò che vedremo nell’attesissima serie animata in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 17 novembre

È uscita una clip ufficiale di Scott Pilgrim, l’attesissima serie animata che a partire dal 17 novembre approderà sulla piattaforma streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

È stato condiviso in rete sui canali ufficiali di Netflix un video che preannuncia ciò che vedremo nella serie che adatta il fumetto cult (da cui è stato tratto un film, egualmente cult).



La clip (che potete guardare in fondo a questo articolo) rivela qualcosa di assai interessante su un personaggio in particolare: quello di Ramona. Si tratta un video in cui Scott cercherà informazioni sul conto della ragazza (che è la donna dei suoi sogni, colei per cui perderà la testa e per amore della quale dovrà battersi con sette nemici di cui vi parleremo tra poco, nei prossimi paragrafi) e scopre che… Ramona consegna DVD proprio per Netflix! Insomma, un'autocitazione da parte della piattaforma che produce la serie animata che sta aumentando ancora di più l'hype per questo show.



A lavorare sul nuovo progetto è stato chiamato il creatore del fumetto, Bryan Lee O’Malley.

Una caratteristica che è stata salutata con grade entusiasmo dai fan della serie è che i protagonisti del film del 2010 (uscito con il titolo di Scott Pilgrim vs. the World) presteranno la propria voce nella lingua originale per la serie animata.

“Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex per poter uscire con lei. Poi le cose si complicano ancora di più. Tratta dalle graphic novel di Bryan Lee O'Malley”, si legge nella presentazione ufficiale della serie animata.

Per questa sua prima stagione, lo show sarà composto da 8 episodi.



Potete guardare la clip ufficiale della serie televisiva animata Scott Pilgrim nel video che trovate in fondo a questo articolo.