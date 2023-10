Iran, funzionaria polizia morale: "Abiamo ucciso Armita Garawand"

A dirlo, in un video condiviso sui social network dall'attivista iraniana Masih Alinejad, una funzionaria della polizia morale riferendosi alla 16enne entrata in coma lo scorso primo ottobre a seguito di un pestaggio in metropolitana perché non indossava l'hijab

"Sì, abbiamo ucciso Armita Garawand". In un video di uno scontro verbale avvenuto nella metropolitana di Teheran, diffuso sui social dall'attivista iraniana Masih Alinejad, si vede una donna - identificata in Rete come una funzionaria della polizia morale - sbottare 'ammettendo' che la polizia "ha ucciso" Armita Garawand, la 16enne finita in coma il primo ottobre dopo un presunto pestaggio per non aver indossato lo hijab. La funzionaria ha persino aggiunto che la ragazza "se lo meritava".