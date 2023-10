Iran, in un video la 16enne Armita Garawand aggredita dalla polizia

Le riprese delle telecamere della metro di Teheran mostrano la giovane che viene trascinata priva di sensi, fuori dal treno. Gli attivisti dell'Ong per la difesa dei curdi sostengono che la polizia ha picchiato gravemente la ragazza perché non aveva il velo

Foto e video non lasciano dubbi su quello che è accaduto alla ragazza di origine curda di 16 anni, Armita Geravand, picchiata dalla polizia morale a Teheran e finita in coma per non aver indossato il velo. Un altro caso di violenza, simile a quello della giovane Mahsa Amini, denunciato dagli attivisti dell'ong Hengaw.