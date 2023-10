Holly Willoughby, la presentatrice del Regno Unito lascia la tv

La nota conduttrice di The Morning ha scoperto un complotto per rapirla e ucciderla. Sarà messa sotto scorta 24 ore su 24. Ieri ha annunciato la sua decisione con un comunicato postato su Instagram dove vanta più di 8 milioni di follower ascolta articolo

Holly Willoughby, volto noto della tv inglese, lascia il piccolo schermo. La nota presentatrice di "The Morning", 42 anni, ha condotto per 14 anni il seguitissimo programma del mattino su Itv, la maggiore emittente privata. Ieri con un emotivo comunicato postato su Instagram dove vanta più di 8 milioni di follower, ha annunciato il suo ritiro. Una scelta obbligata, dicono in molti. Si parla infatti di un complotto per rapirla e ucciderla.

Sotto scorta 24 ore su 24

Holly era diventata un'ossessione per una guardia giurata di un supermercato vicino casa. Il 36enne Gavin Plumb è stato incriminato con l’accusa di aver organizzato un complotto per rapire e uccidere la presentatrice. Plumb comparirà in tribunale il mese prossimo. Intanto la Itv ha deciso per precauzione di togliere Holly dal video per qualche settimana. Ma ieri la conduttrice ha deciso di lasciare per sempre il piccolo schermo. Sarebbe rimasta "terrorizzata dalla scoperta del complotto ordito contro di lei". D'ora in poi sarà messa sotto scorta 24 ore su 24.

"Devo tutelare la mia famiglia"

"Devo prendere questa decisione per me e per la mia famiglia", ha scritto la conduttrice sui social. Holly ha tre figli di 14, 12 e 9 anni avuti dal marito Dan Baldwin, un produttore tv. La 42enne lascia il lavoro in un momento d’oro della sua carriera. Aveva anche appena firmato un nuovo contratto che aveva fatto salire il suo compenso arrivato già a 800mila euro l’anno.