Per l'attacco di Hamas a Israele in molti puntano l'indice contro la mente di un piano articolato, pianificato da tempo e, soprattutto, sfuggito all'intelligence israeliana, che fino ad ora sembrava in grado di sventare ogni minaccia. La mente delle incursioni armate dalla Striscia di Gaza a bordo dei pickup e dei deltaplani a motore è Mohammed Deif, stratega di Hamas, primula rossa scampata a decine di tentativi di eliminarlo (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA- LO SPECIALE)

Il profilo

Il comandante del braccio armato di Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam, vive in clandestinità. Non si vede una sua foto in pubblico dal 2001 e porta sul corpo i segni dei ripetuti attentati a cui è miracolosamente scampato: si ritiene sia costretto a muoversi in sedia a rotelle, che abbia perso un occhio, forse anche un braccio. Si ipotizza che abbia iniziato l'attività terroristica nel 1991 ed è un simbolo per la fazione palestinese. Ma anche il ricercato numero uno da Tel Aviv, che nel corso dell'ennesima escalation di violenze, per bocca del ministro Yisrael Katz, ha minacciato direttamente i capi di Hamas paventando di colpire Yihia Sinwar, leader della fazione nella Striscia, e proprio Mohammed Deif, l'imprendibile comandante.