Perdita di gas da un gasdotto, la Finlandia sospetta un sabotaggio

Economia

Rigassificatori e gasdotti, Italia sarà al centro delle rotte europee

Anche grazie ai fondi del Pnrr e alle nuove regole per gli investimenti in arrivo da Bruxelles, il nostro Paese vuole diventare hub centrale per la trasformazione e la distribuzione di gas nel Vecchio Continente. Dalle strutture in progettazione a quelle già presenti sul territorio: cosa sappiamo

L’Europa spinge sul processo di emancipazione energetica dalla Russia. La prossima settimana la Commissione europea presenterà agli Stati membri nuove regole e linee guida nell’utilizzo dei fondi del Pnrr che, riporta il Corriere della Sera, permetteranno tra le altre cose di finanziare nuovi rigassificatori, strutture che trasformano il gas da liquido allo stato aeriforme (in foto, il rigassificatore di Porto Viro)

Il Financial Times parla di investimenti in arrivo da 29 miliardi di euro per potenziare la rete energetica europea, anche e soprattutto in funzione delle infrastrutture necessarie per distribuire il gas metano liquido che sarà importato e poi trattato dai rigassificatori (in foto, l'impianto di rigassificazione di Panigaglia)