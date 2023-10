Amburgo, chiuso aeroporto per minaccia di attentato

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Tutte le operazioni di volo all'aeroporto di Amburgo sono sospese "a causa di una minaccia di attentato a un aereo proveniente dalla capitale iraniana Teheran". A darne la notizia è l'agenzia tedesca Dpa, che cita una portavoce dello scalo e che precisa come, dalle 12:40 ora locale e italiana, "non ci sono stati né decolli né atterraggi". Un portavoce della Polizia federale ha fatto sapere che in mattinata anche la stessa Bundespolizei ha ricevuto una mail che minacciava un attentato contro un volo Teheran-Amburgo. Il mezzo, atterrato ad Amburgo circa alle 12:20, si trova ora in un'area speciale: tutti i 198 passeggeri e i 16 membri dell'equipaggio hanno lasciato l'aereo e sono stati sottoposti a controlli di sicurezza in un'area separata. Il velivolo e i bagagli sono stati perquisiti.