Violento terremoto in Papua Guinea: magnitudo 6.7

Un forte terremoto ha colpito oggi la Papua Nuova Guinea. La magnitudo di 6,7 (inizialmente registrata con intensità 7) è stata rilevata anche dall’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 53,5 km. L'epicentro e' stato localizzato a 56,6 chilometri a sud-est della citta' di Madang. Si attendono notizie su eventuali danni. Nella giornata di oggi due forti terremoti si sono verificati nel Sud del Messico (magnitudo 6.0) e Afghanistan (6.2).

I terremoti in Papua Guinea

La Papua Nuova Guinea si trova sull"Anello di fuoco del Pacifico", che è un punto caldo per l'attività sismica dovuta all'attrito tra le placche tettoniche. I terremoti sono frequenti, ma raramente causano danni gravi. Al di fuori delle grandi città la maggior parte della Papua Nuova Guinea è scarsamente popolata e gli edifici sono generalmente in legno. Tuttavia, alcuni terremoti sono stati piu' distruttivi. Ad aprile, un terremoto di magnitudo 7 ha ucciso almeno sette persone in una regione remota del nord-ovest della Papua Nuova Guinea. Nel settembre 2022, un violento terremoto ha ucciso anche dieci persone in questo Stato insulare. La scossa di magnitudo 7,6 ha distrutto centinaia di case, spaccato strade e causato interruzioni di corrente nel nord del Paese, una regione aspra e ricoperta dalla giungla.