Treni Italia-Francia, stop alta velocità per lavori fino estate 2024

I danni maggiori li potrebbero subire le ferrovie francesi e Trenitalia visto che Tgv e Frecciarossa da Milano e Torino per Lione e Parigi non si potranno utilizzare

La linea storica è interrotta dallo scorso 27 d’agosto dopo la frana di circa 15 mila metri cubi di roccia che si è abbattuta sui binari e sull’autostrada tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne. I lavori di ripristino che, per altro devono ancora iniziare, si sono rivelati più complicati del previsto e la data della possibile riapertura, stimata per la metà di novembre, è stata fatta slittare di almeno sette mesi.

I danni

Secondo Transalpine le "conseguenze ecologiche ed economiche di una chiusura così lunga sono difficilmente misurabili ma comunque si annunciano pesanti". In vista dell’avvio della stagione invernale le autorità francesi stanno mettendo a punto un servizio di bus sostitutivi. Ma i danni maggiori potrebbero subire le ferrovie francesi e Trenitalia visto che Tgv e Frecciarossa da Milano e Torino per Lione e Parigi non si potranno utilizzare.