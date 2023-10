Treno del foliage 2023: date, percorso e come prenotare

Il percorso

Dai boschi del nord est del Piemonte, con partenza da Domodossola, fino a Locarno, in Svizzera, passando per la Val d'Ossola, Val Vigezzo e la zona delle Centovalli. Questo il percorso del treno del foliage, che si snoda per 52 chilometri tra faggi, abeti, larici e castagni, in un viaggio della durata di circa 2 ore. Attivo dal 1923, il trenino della Val Vigezzo lungo la sua strada incontra 83 ponti e 31 gallerie, sostando in diversi borghi che meritano la visita, come Malesco o Santa Maria Maggiore, impossibile poi non citare il Santuario della Madonna del Sangue.

Come prenotare

Come detto, quest'anno il treno viaggerà solamente dal 14 ottobre all'11 novembre, con partenze ogni ora. L'acquisto del biglietto ha validità di due giorni per la tratta di andata e ritorno, con una sola fermata intermedia per visitare una località del percorso. I prezzi sono così suddivisi: sabato, domenica, festivi e prefestivi 50 euro 1a classe, 40 euro 2a classe, gli altri giorni 46 euro 1a classe, 36 euro 2a classe. I bambini non pagano fino ai 6 anni (se non occupano un posto a sedere), dai 6 ai 16 anni il prezzo è dimezzato. Al prezzo di listino va aggiunto il costo della prenotazione del posto a sedere di 4 euro, per i posti panoramici c'è un supplemento di 1,5 euro. Si può acquistare il ticket sul sito ufficiale vigezzinacentovalli.com, presso la biglietteria di Domodossola o alla stazione di Santa Maria Maggiore. In caso queste ultime fossero chiuse, è possibile acquistare i biglietti a bordo del treno.