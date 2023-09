Bambini in viaggio, i segreti del Trenino Rosso del Bernina

Il percorso e le tappe

Il tragitto del Trenino Rosso del Bernina si snoda lungo un percorso di circa 61 km che unisce la spettacolarità e la enorme varietà della natura in cui è immerso, all’utilità di un collegamento rapido fra le città principali permettendo ai pendolari di andare a lavorare. La partenza è da Tirano per poi iniziare ad inerpicarsi sulle montagne valicando il passo del Bernina a 2256 metri s.l.m. per poi fermarsi definitivamente in Svizzera a Saint Moritz, una delle città più chic del mondo. Un treno che vi porterà dalla Valtellina alla Svizzera, attraverso uno spettacolo naturale unico, a bordo di un mezzo che, grazie alla sua efficienza, è attivo e in funzione tutti i giorni dell’anno. Si può anche scegliere di fare il percorso a tappe, considerando che passa un treno ogni ora circa. Le fermate più interessanti, sono sicuramente Cavaglia per visitare le marmitte dei giganti, Morteratsch per ammirare la lingua del ghiacciaio e Pontresina per partire in carrozza alla volta della Val Roseg, una valle chiusa al traffico meravigliosa anche in inverno.