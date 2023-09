Operai travolti da treno a Brandizzo, dopo un mese via libera alle esequie

La Procura di Ivrea (Torino), che indaga sulla strage, ha pronto il nullaosta a procedere per consentire i funerali dei cinque operai travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese, la notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi, mentre erano al lavoro sui binari. Nei giorni scorsi la polizia scientifica ha concluso il lavoro di riconoscimento dei resti dei cinque uomini, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49, e Kevin Laganà, 22. All'inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, verranno consegnati alle famiglie per le esequie. I parenti della vittima più giovane, Laganà, hanno già fissato e reso nota la data dei funerali: si terranno sabato 30 settembre alle 10 nel duomo di Vercelli, una scelta quasi necessaria vista la grande partecipazione che c'era stata due settimane fa alla veglia nella stessa cattedrale di piazza Sant'Eusebio.

Il commento dei parenti

"Da un mese attendiamo la data dei funerali - commenta lo zio di Kevin, Giovanni Caporalello -, e fino a quel momento parenti, amici e conoscenti continueranno a radunarsi sotto a casa di mio nipote per portagli un saluto e un abbraccio al padre Massimo".

In queste settimane è emersa la volontà delle famiglie di celebrare singolarmente i riti funebri di Zanera e Lombardo, residenti a Borgo Vercelli e Vercelli, e di Aversa, di Borgo d'Ale. Per quest'ultimo i funerali dovrebbero tenersi nel duomo di Chivasso (Torino). Niente data al momento anche per il quinto operaio, Sorvillo, di Brandizzo, Comune che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo per individuare le responsabilità dell'accaduto.