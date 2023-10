New York, arrestato rapitore di una bambina: lei ritrovata illesa

Charlotte Sena è stata ritrovata sana e salva, nascosta in un armadio di un camper. L'uomo, identificato come Craig Nelson Ross Jr, è stato incastrato grazie alle impronte digitali lasciate nella lettera inviata ai genitori della ragazzina in cui chiedeva un riscatto ascolta articolo

Charlotte Sena, la bambina di nove anni che due giorni fa era stata rapita in un campeggio nel Nord dello Stato di New York, è stata ritrovata sana e salva . Il sospetto rapitore, Craig Nelson Ross Jr., 47 anni, è stato arrestato dopo essere stato individuato grazie alle impronte digitali lasciate su una lettera con una richiesta di riscatto lasciata nella buca delle lettere dei genitori della piccola lunedì scorso. Sulla base delle prove raccolte, la polizia ha subito trattato il caso come un rapimento.

Identificato grazie alle impronte digitali Gli investigatori hanno inserito le impronte nel loro database e hanno identificato quelle di Ross Jr, che era stato arrestato a Saratoga nel 1999 con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Quindi gli investigatori sono riusciti a rintracciare il sospettato nella casa mobile dove risiede con la madre, ed ha trovato la bambina nascosta in un armadio. La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha lodato gli investigatori sui social media per aver ritrovato la piccola "in 48 ore, ringrazio la polizia di New York e la polizia dei Parchi e tutti quelli che hanno lavorato senza sosta per trovare Charlotte e fare in modo che ritornasse sana e salva alla sua famiglia".

Portata in ospedale, sembra "fisicamente illesa" La bambina era scomparsa sabato mentre nel Moreau Lake State Park, dove si trovava in campeggio con la famiglia, sparendo mentre stava andando in giro in bicicletta con degli amichetti prima di cena. Non avendola vista tornare, i genitori hanno dato l'allarme ed é subito iniziata una vasta ricerca nella zona in cui hanno partecipato oltre 100 persone. Hochul ha spiegato che è ora è stata portata in ospedale per degli esami, ma sembra "fisicamente illesa". Ross è stato accusato di rapimento di primo grado, è stato citato in giudizio ed è in carcere senza possibilità di uscire su cauzione.