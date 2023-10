Haiti, Onu approva invio forza internazionale per lotta a bande

Secondo la risoluzione Onu la "missione multinazionale di sostegno alla sicurezza viene creata per un periodo iniziale di dodici mesi", con una rivalutazione dopo 9 mesi. L'obiettivo, prosegue il documento, è "fornire supporto operativo alla polizia haitiana" nella lotta contro le bande criminali, aiutare a proteggere scuole, porti, ospedali e aeroporti e "migliorare le condizioni di sicurezza ad Haiti".

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione che autorizza lo spiegamento di forze internazionali ad Haiti. La forza multinazionale opererà per un anno ma potrà essere prorogata e sarà di assistenza alla polizia haitiana. La risoluzione è stata approvata con 13 voti favorevoli e due astenuti (Cina e Russia), senza alcun voto contrario tra i 15 membri del Consiglio, cosa rara in questi ultimi tempi di grande divisione geopolitica.

Il ministro degli Esteri di Haiti: "Barlume di speranza"

Per il ministro degli Esteri della nazione caraibica, Jean Victor Geneus, la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rappresenta "un'espressione di solidarietà con le persone in difficoltà". "È un barlume di speranza per le persone che da troppo tempo soffrono le conseguenze di una difficile situazione politica, socioeconomica, di sicurezza e umanitaria", ha aggiunto.