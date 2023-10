Lucy Watson incinta fa discutere sui social: "Mio figlio sarà vegano"

Famosa per aver partecipato ad un realty, racconta che da piccola ha assistito alla macellazione di un agnello nella fattoria di famiglia: un'esperienza che ha profondamente influenzato le sue scelte alimentari per sempre. Da quel momento in poi, si è impegnata attivamente a favore del benessere degli animali e di una vita a base vegetale

La scelta

Lucy ha anche raccontato di come i suoi follower le abbiano posto domande riguardo ai presunti legami tra la sua lotta per la fertilità e la sua scelta di essere vegana. Watson ha scritto: "Durante questo percorso, molte persone mi hanno detto che avrei dovuto smettere di seguire una dieta vegana, sostenendo che questa mi impedisse di rimanere incinta. Ma nel mio caso non è così. Ci sono persone che hanno dipendenza da sostanze stupefacenti e riescono comunque a rimanere incinte. Essere vegana non mi fermerà."

Il trauma da piccola

La sua forte dedizione a uno stile di vita a base vegetale ha radici in un ricordo d'infanzia: ha assistito alla macellazione di un agnello nella fattoria di famiglia, un'esperienza che ha profondamente influenzato le sue scelte alimentari per sempre. Da quel momento in poi, si è impegnata attivamente a favore del benessere degli animali e di una vita a base vegetale. La sua passione ha persino portato alla pubblicazione di due libri di cucina dedicati a diete "a base vegetale". Mentre Lucy si prepara ad affrontare la maternità, è decisa a condividere i valori a lei cari nell'educazione del suo bambino. Per lei, il veganismo non rappresenta soltanto una scelta alimentare; è un atto di rispetto verso gli animali e un impegno per uno stile di vita compassionevole

Le polemiche

La decisione di allevare un bambino seguendo una dieta vegana suscita interesse e, soprattutto, discussioni. Il veganismo, come regime alimentare, esclude completamente i prodotti di origine animale, inclusi carne, latticini e uova, e si basa principalmente su alimenti vegetali come frutta, verdura, cereali e legumi. I sostenitori ritengono che una dieta vegana ben equilibrata possa fornire tutti i nutrienti essenziali necessari per la crescita sana di un bambino, tra cui proteine, calcio e vitamine. Inoltre, può insegnare ai bambini l'empatia verso gli animali e un approccio alla vita più sostenibile.