Burkina Faso, la giunta militare: "Sventato un tentativo di golpe"

In un comunicato letto dalla televisione nazionale, il governo ha informato l'opinione pubblica di "un comprovato tentativo di colpo di Stato sventato il 26 settembre 2023 dai servizi di intelligence e di sicurezza burkinabè. Agenti e altri presunti attori coinvolti in questo tentativo di destabilizzazione sono stati arrestati e altri attivamente ricercati".

Il sostegno al capitano Traoré

La sera del 26 settembre migliaia di persone erano scese nelle strade della capitale Ouagadougou per chiedere sostegno al capitano Traoré e "difenderlo" dopo le voci di un colpo di Stato che agitavano i social network. Il presunto tentativo di golpe è avvenuto quasi un anno dopo la presa del potere di Traoré, avventuta il 30 settembre 2022. In quel caso si trattò del secondo golpe in otto mesi nel Paese, minato per quasi dieci anni dalla sanguinosa violenza jihadista su gran parte del suo territorio.