Turchia, turisti belgi fermati per contrabbando di pietre storiche

I fatti

Kim e Warre, durante una gita di un giorno a Manavgat, una cittadina a est di Antalya, hanno trovato tre pietre per terra e le hanno prese, messe in valigia per portarle in Belgio andando contro le regole in Turchia. Fermati all'aeroporto, i due sono stati interrogati e Kim è stato arrestato. Al cittadino belga non è ancora consentito di lasciare il paese. Resta ora da vedere quale sanzione rischia la donna, che ha dichiarato alle autorità locali di prelevare spesso pietre in vacanza come souvenir: "Le usiamo come decorazione per il nostro acquario".