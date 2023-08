Gli agenti della polizia di frontiera del Texas hanno trovato sette cuccioli di scimmie ragno in uno zaino. Immediato l’arresto di un uomo che cercava di contrabbandare gli animali negli Stati Uniti dal Messico. Gli animali sono stati consegnati al Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti.

Una specie considerata in pericolo

Almeno sei specie di scimmie ragno che vivono in America centrale e meridionale sono considerate in pericolo, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali. Arrivano a misurare circa un metro e mezzo in lunghezza e gran parte delle loro dimensioni deriva dalla coda, che può essere lunga anche 89 centimetri ed è una sorta di arto aggiuntivo del corpo dell’animale.