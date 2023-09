Spazio, Soyuz Ms-23 ha lasciato l'Iss ed è diretta verso la Terra

I tre cosmonauti a bordo concluderanno così una missione di 371 giorni. Per uno dei tre, l'americano Franck Rubio, si tratta di un record: ha superato il precedente record di permanenza continuativa nello spazio per uno statunitense, detenuto finora da Mark Vande Hei con 355 giorni

La capsula Soyuz MS-23 si è sganciata alle 9:54 ora italiana dalla Stazione Spaziale Internazionale per iniziare il ritorno verso Terra. Le operazioni di distacco dalla Iss si sono concluse in modo regolare e la manovra di rientro nell'atmosfera è prevista per le 12:24 e l'arrivo in Kazakhstan alle 13:17 ora italiana. A bordo i cosmonauti Sergei Prokopyev, nel ruolo di comandante, il copilota Dmitri Petelin e l'astronauta della Nasa Frank Rubio. Concluderanno così una missione di 371 giorni, nuovo record per una missione continuativa per un americano.